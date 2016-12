Madonna ai fan: "Se fumate salta lo show"

foto Ap/Lapresse Correlati BACI BOLLENTI SUL PALCO

13:12 - Il fumo passivo può essere molto fastidioso, specialmente se ti chiami Madonna e sfidi pioggia e vento per cantare. Dopo aver sorpreso alcuni fan che fumavano sotto il palco a Santiago, in Cile, la Signora Ciccone ha perso le staffe, minacciando di far saltare lo spettacolo. "C'è della gente che sta fumando in questo momento, non fumate! Se volete fumare io non faccio lo show. Non sto scherzando" ha detto al microfono la star.

Madonna ha sfidato una pioggia torrenziale e un forte vento per fare il soundcheck prima del suo show all'Estadio Nacional di Santiago, in Cile, dove sono accorsi molti suoi ammiratori per poterla vedere mentre provava i suoni per il concerto.



Appena la cantante è salita sul palco ha individuato un gruppetto di ragazzi che stavano fumando e ha inveito scagliandosi contro di loro. "Se volete fumare io non faccio lo show. Non sto scherzano, non posso cantare se si fuma - ha minacciato la star, che poi ha continuato - Se mi ami, smetti di fumare. Mi stai guardando mentre continui a fumare come se fossi una stupida?".



A sigarette spente e nonostante il maltempo, il concerto ha avuto luogo come da programma anche se la ramanzina è stata ripresa da alcuni presenti e ha fatto in poche ore il giro del mondo.