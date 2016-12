Artale: "Il nostro Romeo e Giulietta è passione"

foto Ufficio stampa Correlati L'AMORE PER ECCELLENZA 16:32 - Il Ballet du Grand Theatre de Geneve sarà in scena il 12 gennaio al Teatro Grande di Brescia con "Romeo e Giulietta". Nel ruolo dell'innamorato per eccellenza c'è Damiano Artale che a Tgcom24 racconta: "E' un balletto molto fisico, che si basa sulla sottrazione proprio per evidenziare la storia d'amore e i personaggi di Romeo, Giulietta, Tebaldo e Mercuzio". Sul palco ci saranno 20 ballerini. - Il Ballet du Grand Theatre de Geneve sarà in scena il 12 gennaio al Teatro Grande di Brescia con "Romeo e Giulietta". Nel ruolo dell'innamorato per eccellenza c'ècheracconta: "E' un balletto molto fisico, che si basa sulla sottrazione proprio per evidenziare la storia d'amore e i personaggi di Romeo, Giulietta, Tebaldo e Mercuzio". Sul palco ci saranno 20 ballerini.

"Questo balletto è stato creato tre anni fa e già andato in scena in Italia a Modena, Udine e Vicenza - spiega Artale -. Ballo nel ruolo di Romeo dal 2009. Il punto di forza è che basandosi sulla sottrazione tra respiri, sospensioni, passi a due essenziali ma ricchi di emozioni, il balletto sottolinea la potenza dei personaggi della tragedia di Shakespeare. Ci sono anche momenti di lotta molto forti, quasi come fossero lotte greco-romane, quando Romeo uccide a mani nude Tebaldo. Su tutti aleggia lo spirito della morte, una donna vestita di nero che di tanto in tanto appare quasi a presagire poi il tragico epilogo".



Damiano ha 25 anni, ha frequentato la Scuola di ballo del Teatro alla Scala e poi è andato all'estero prima in Francia e poi a Ginevra dove ormai lavora da cinque anni con il Ballet du Grand Theatre de Geneve. "Sono andato via dall'Italia e ho preferito fare delle altre esperienze artistiche oltre la Scala perché in quel teatro c'era poco spazio per il contemporaneo. A Ginevra lavoro benissimo anche con un contratto a tempo determinato".



Quali sono le differenze tra il 'sistema danza scaligero' e quello degli altri Paesi europei? "Direi che anche il solo fatto che esistano i contratti a tempo indeterminato rappresenta un problema per i giovani ballerini. Non si crea ricambio generazionale perché comunque i primi ballerini rimangono in scena anche dopo i 30-40 anni che è l'età massima per poter ballare. E' un sistema poco flessibile. In questo modo si disincentiva anche la possibilità di dare sempre il meglio. Io con il contratto a tempo determinato cerco sempre di esprimermi al massimo ma non solo professionalmente, anche per poter essere riconfermato. Cosa farò a 40 anni? Non ne ho la più pallida idea, non so neanche cosa accadrà tra qualche mese, magari lascio Ginevra e farò altri provini. Chissà...".



INFORMAZIONI "Romeo e Giulietta" in scena alle 21 il 12 gennaio al Teatro Grande di Brescia in c.so Zanardelli, 9a - Biglietti da 10 a 28 euro Per tutte le info www.teatrogrande.it

Andrea Conti