Gli incassi di Italia Loves Emilia per ricostruire

foto Ufficio stampa Correlati UNA SERATA MAGICA 16:09 - "Italia Loves Emilia", 4.305.058,77 euro. Oltre 3.000.000 il ricavato dal live, mentre 1.229.000 arrivano dalla vendita del cofanetto cd/dvd. Già selezionati i progetti destinatari di queste risorse, tutti legati all'edilizia scolastica. - "", concerto-evento del 22 settembre a Campovolo di Reggio Emilia che ha riunito sul palco tredici artisti italiani, ha totalizzato il risultato economico di. Oltreil ricavato dal live, mentrearrivano dalla vendita del cofanetto cd/dvd. Già selezionati i progetti destinatari di queste risorse, tutti legati all'edilizia scolastica.

I dati sono stati resi pubblici durante una conferenza stampa presso la sede della Regione Emilia-Romagna, dove erano presenti gli organizzatori di "Italia Loves Emilia" Claudio Maioli e Ferdinando Salzano.



"Voglio ringraziare in primo luogo voi e quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo straordinario evento - ha commentato il Commissario per la Ricostruzione e Presidente della Regione Emilia-Romagna Errani, in un messaggio inviato agli organizzatori -, dagli artisti che hanno generosamente prestato la propria opera fino ai tecnici e all'ultimo degli spettatori".



"Tutto ciò, come accaduto con altre grandi e piccole donazioni - ha aggiunto Errani - ci ha permesso di arrivare a un concreto risultato ma la strada per la ricostruzione è ancora lunga e difficile, e le luci dell'attenzione sulle necessità delle zone colpite dal sisma non devono spegnersi. Continueremo a lavorare con determinazione perché questo non accada".



Nello specifico, la somma raccolta contribuirà alla ricostruzione delle scuole emiliane di San Possidono (300 mila euro), Camposanto (1 milione di euro); Medolla (300 mila), Guastalla (250 mila euro), Reggio Emilia (200 mila euro), Sant'Agostino (150 mila euro), Crevalcore (1 milione di euro) e Reggiolo (1,1 milioni di euro). "Le risorse - ha specificato il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale dell'Emilia Romagna, Alfredo Bertelli - verranno erogate ai Comuni tramite la contabilità speciale del Commissario in base allo stato di avanzamento dei lavori, per evitare che i soldi possano essere bloccati dal patto di stabilità".