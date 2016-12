Colombari debutta ne La febbre del sabato sera

foto Olycom Correlati SCATENATA SUL PALCO 10:03 - Dopo un mese di prove, Martina Colombari ha debuttato nel musical. Da domenica 23 dicembre l'ex Miss Italia è entrata a far parte ufficialmente del cast del musical "La febbre del sabato sera" in scena al Teatro Nazionale di Milano fino al 27 gennaio e che, fino ad oggi, ha raggiunto i 90 mila biglietti venduti. - Dopo un mese di prove,ha debuttato nel musical. Da domenica 23 dicembre l'ex Miss Italia è entrata a far parte ufficialmente del cast del musicalin scena al Teatro Nazionale di Milano fino al 27 gennaio e che, fino ad oggi, ha raggiunto i 90 mila biglietti venduti.

Il ruolo di Martina è stato studiato nei minimi dettagli da Carline Brouwer, Regista del musical e da Chiara Noschese, Regista Associato e Regista Residente dello spettacolo e, con il resto del cast - composto da ben 31 elementi - sarà impegnata nel ballo e nel canto.



Martina sarà in scena fino a fine gennaio per alcune repliche settimanali a sorpresa ed interpreterà il ruolo di Susan Rhodes, una giovane donna di buona famiglia che vive a Manhattan. Appassionata di danza, insieme al suo compagno di ballo Alan Clarke (Renato Tognocchi), frequenta i locali più chic di New York. Susan e Alan vengono a sapere che alla discoteca Odyssey 2001 di Bay Ridge si sperimentano nuovi passi e nuovi stili. Così, incuriositi, una sera decidono di avventurarsi al di là del ponte, scoprendo una realtà completamente diversa da quella alla quale sono abituati. Susan e Alan, rimasti letteralmente affascinati dall’atmosfera di questo luogo, decidono quindi di mettersi alla prova: partecipare al Disco Champions Contest dell’Odyssey 2001. Lontano dal loro habitat naturale, in un contesto nuovo e stimolante, affronteranno una doppia sfida che gli regalerà quei brividi che non provano più da tempo.



Ad interpretare Tony Manero, nel ruolo che fu di John Travolta, Gabrio Gentilini e, accanto a lui nei ruoli principali: Marina Maniglio (Stephanie Mangano), Laura Panzeri (Annette), Filippo Strocchi (Dj Monty), Lucianna De Falco (Flo Manero), Sebastiano Vinci (Frank Manero sr. / Fusco), Giacomo Buccheri (Frank Manero jr. / Jay), Massimiliano Pironti (Bobby C.), Luca Santamorena (Double J.), Giuseppe Verzicco (Joey) e Samuele Cavallo (Gus).