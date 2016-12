Amoroso: "Il mio album con Ferro? Chissà..."

foto LaPresse Correlati TRIONFO ALL'ARENA DI VERONA 10:43 - La vincitrice di "Amici 11" Alessandra Amoroso per ora si gode le meritate vacanze ma sta già pensando al nuovo album. E sembra proprio che sarà Tiziano Ferro a metterci lo zampino, anche se la cantante ospite da Platinette su Radio Montecarlo tiene il freno tirato: "Ci sono un bel po' di progetti e ci stiamo pensando anche con Tiziano che è una persona carinissima. Io incrocio le dita". - La vincitrice diper ora si gode le meritate vacanze ma sta già pensando al nuovo album. E sembra proprio che saràa metterci lo zampino, anche se la cantante ospite dasu Radio Montecarlo tiene il freno tirato: "Ci sono un bel po' di progetti e ci stiamo pensando anche con Tiziano che è una persona carinissima. Io incrocio le dita".

Platinette le ha chiesto se il prossimo album sarà tutto di canzoni di Tiziano Ferro, ma la Amoroso ha risposto con cautela: "Perché mi dovete mettere in difficoltà che io non so se posso parlare o no?". Quelli musicali paiono progetti più ravvicinati di quelli sentimentali. La cantante ha, infatti, escluso al momento il matrimonio con il suo ragazzo, Luca. "Ancora no, ma siamo piccoli", ha detto.