Musica e film da fine del mondo

11:14 - La lunga attesa è finalmente finita. Il 21-12-2012, è la data indicata dalla profezia Maya come la fine del mondo. L'evento ha ispirato schiere cantanti e registi di tutto il mondo, che si sono preparati al gran giorno immaginando scenari più o meno apocalittici: da cataclismi naturali a invasioni aliene. Cosa ascoltare e guardare, quindi, in questa giornata particolare? Ecco qualche suggerimento.

Nella perfetta colonna sonora di oggi non può mancare "Until The End Of The World" degli U2 e "Apocalypse Please" dei Muse. D'altra parte Ligabue è da anni che chiede "A che ora è la fine del mondo?" - cover di "It's the end of the world as we know it (And I feel fine)" dei R.E.M. - così come un'insospettabile Britney Spears aspetta l'ora X cantando "Till The World Ends". A dare una sferzata di ottimismo ci pensano invece i cantautori nostrani: "Sta arrivando la fine del mondo" di Elio e le Storie Tese (uscita apposta per l'occasione) e Caparezza con "La fine di Gaia".



Anche sul grande schermo i riferimenti al giorno dell'Apocalisse non sono mancati. Dagli scenari disastrosi di Roland Emmerich, regista di kolossal catastrofici come "The Day After Tomorrow – L'alba del giorno dopo" e "2012", fino al più ermetico "Melancholia" di Lars von Trier. Will Smith è invece solo contro gli zombie in "Io sono Leggenda" di Francis Lawrence, mentre Michelle Rodriguez è un'agguerrita ammazza-alieni in "World Invasion".



Sul versante italiano da segnalare invece il gioiellino di fantascienza humour dei Manetti Bros "L'arrivo del signor Wang", presentato allo scorso Festival di Venezia, e il grottesco "L'ultimo terrestre" di Gianni Pacinotti, entrambi sul tema dell'invasione aliena.