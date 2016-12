Daniele: "Chiara merita il posto a Sanremo"

foto Daniele Labate Correlati TALENTO CAMALEONTICO 12:08 - Voce originale tra rock e soul con tante idee per il futuro ma anche la paura di "ripiombare nella normalità". Daniele Coletta dopo l'esperienza a "X Factor" presenta l'Ep "Un giorno in più" e fa chiarezza sull'origine della canzone che appare in Rete già in versione inglese cantata dall'autore Gavin DeGraw: "La sua è una versione live ma mai edita né incisa", dice a Tgcom24. Su Chiara tra i Big a Sanremo dice: "Lo merita, l'ha voluta Fazio". - Voce originale tra rock e soul con tante idee per il futuro ma anche la paura di "ripiombare nella normalità".dopo l'esperienza a "" presenta l'Ep "" e fa chiarezza sull'origine della canzone che appare in Rete già in versione inglese cantata dall'autore Gavin DeGraw: "La sua è una versione live ma mai edita né incisa", dice. Sutra i Big a Sanremo dice: "Lo merita, l'ha voluta Fazio".

Dispiaciuto di non essere arrivato alla finalissima?

Non me lo aspettavo anche se sapevo benissimo che andando al ballottaggio avrei rischiato di più. Comunque sono contento di come è andata questa esperienza e di essere arrivato ad un passo dalla finale per presentare l'inedito.



La versione inglese firmata da DeGraw è presente sul Web e si intitola "Dreams", dunque non è proprio un inedito?

Vorrei chiarire. 'Dreams' è stata cantata da Gavin nel 2001 dal vivo e mai incisa, né editata. Esiste quella versione in Rete perché catturata durante l'esibizione. Non è mai stata pubblicata ed è stata ceduta alla Sony con la condizione di poterla ascoltare prima di qualsiasi ok definitivo. E così è andata a lui è piaciuta molto 'Un giorno in più' e ha dato il lasciapassare.



Le parole di "Un giorno in più" come sono nate?

E' stata scritta con Cianchi e Valicelli. Loro hanno ascoltato la mia storia e i miei suggerimenti e sono nate delle belle parole. Volevo che non si parlasse solo di un amore difficile o finito ma che ci fosse la possibilità che chiunque potesse trarne una propria visione personale. Il tema principale doveva essere la perdita, poi declinata in diversi modi.



Sei fidanzato?

Non sono mai stato innamorato, forse perché non ho trovato la persona giusta o forse perché la mia priorità è sempre stata la musica.



Quando hai cantato "Love Is a Losing Game" di Amy Winehouse, hai cambiato radicalmente look con capelli neri e vestito elegante. Mai pensato di rivoluzionare tutto?

No. Credo di aver trovato una mia dimensione stilistica anche nel vestire. Quando si è trattato di cantare quella canzone volevamo fosse tutto più minimal possibile, Tommassini sapeva bene che non avrei tinto i miei capelli e ha optato per uno spray colorante. La mia paura era che la gente non mi "riconoscesse" più. Ma cantare quella canzone non solo mi ha emozionato ma ha cancellato tutto il resto.



In molti sul Web hanno scritto che copi un po' Mengoni...

Apprezzo moltissimo Marco e lo stimo. Forse lo ricordo un po' per il look o per come mi vesto ma credo che siamo molto diversi. Non ho mai pensato di imitarlo.



Quale artista internazionale ti ha colpito di più?

Robbie Williams perché l'ho sempre visto come un mito e poi è stato carino e umile con tutti noi. Dopo che ho fatto le mie prove mi ha detto in disparte che avevo una voce pazzesca! Non riuscivo a crederci...



Con Manuela dei Fréres Chaos hai partecipato a "Ti Lascio Una Canzone" nel 2008. La conosci molto bene, sei rimasto stupito dalla loro sfuriata dopo l'eliminazione?

Manuela la conosco bene e devo dire che quando hanno reagito così forse non hanno pensato molto al contesto tanto che poi hanno chiesto scusa. Noi eravamo dietro le quinte e non avevamo ben chiara la percezione di quel che stava accadendo, in primo momento pensavamo fosse un litigio tra giudici.



C'è qualcosa di cui hai paura in questo momento?

Di tornare alla normalità ma penso sia lecito averla dopo che hai vissuto per tante settimane in una bellissima realtà con tanto pubblico che ti segue. Perdere tutto questo vuol dire anche buttare via tutto quello che fino ad ora hai fatto e per questo motivo stiamo già pensando con la casa discografica Sony a un secondo singolo per gennaio/febbraio.



Che ne pensi di Chiara nella categoria Big a Sanremo?

Secondo me ci può stare benissimo. Ha ottenuto tanti consensi anche a livello di numeri e televoto, meritatamente è stata invitata da Fazio. Il cast di quest'anno poi è molto bello e se notate nessuno parte già favorito. Credo per lei sarà una bella esperienza.



“Un giorno in più” è il titolo del primo Ep di Daniele che, oltre all'inedito, contiene tre cover con cui si è cimentato sul palco di "X Factor": “I don’t want to miss a thing”, “Skyfall” e “Madness”.

Andrea Conti