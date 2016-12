Un'ondata di stelle musicali per Natale

foto Ufficio stampa

16:34

- Mai come quest'anno per il mercato natalizio, complice anche la crisi, le case discografiche hanno lanciato album inediti, repackaging, live e dvd. Tra gli italiani si segnalano Laura Pausini Eros Ramazzotti e altri. Per gli stranieri spiccano Alicia Keys e l'intramontabilein versione (di nuovo) natalizia.