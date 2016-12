Green Day in Italia per quattro concerti

foto Ufficio stampa 13:38 - A quattro anni di distanza dall'ultimo tour europeo i Green Day tornano in Italia nella primavera 2013, in occasione del loro "¡UNO! - ¡DOS! - ¡TRE!". Le date sono il 24 maggio alla Fiera Milano Live di Rho (Milano), il 25 maggio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, il 5 giugno all'Ippodromo Le Capannelle di Roma e il 6 giugno all'Unipol Arena di Bologna. - A quattro anni di distanza dall'ultimo tour europeo itornano in Italia nella primavera 2013, in occasione del loro ". Le date sono il 24 maggio alla Fiera Milano Live di Rho (Milano), il 25 maggio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, il 5 giugno all'Ippodromo Le Capannelle di Roma e il 6 giugno all'Unipol Arena di Bologna.

A Bologna la band si farà perdonare l'assenza all'I-Day di settembre, quando il concerto dei Green Day fu annullato all'ultimo momento per motivi di salute del frontman Billie Joe Armstrong, tuttora in riabilitazione per alcolismo.



Il tour segue la pubblicazione della trilogia "¡UNO! - ¡DOS! - ¡TRÉ!", composta dai tre album "¡UNO!, ¡DOS! e ¡TRÉ!", usciti rispettivamente il 25 settembre (entrato direttamente al numero 1 della classifica di vendita), il 13 novembre (entrato nella Top 5) e l’11 dicembre.



INFORMAZIONI Giovedì 6 giugno Bologna - Unipol Arena Via Gino Cervi, 2 Apertura porte Ore: 18.30 - Inizio Concerti Ore: 21 prezzi dei biglietti Parterre in Piedi: 44 euro + diritti di prevendita Tribuna Non Numerata: 44 euro + diritti di prevendita Per informazioni sulla data di Bologna: VIVO CONCERTI 02.30515020 24 maggio Milano Fiera Live di Rho, 25 maggio Trieste Piazza Unità d'Italia e 5 giugno al Rock in Roma Per informazioni LIVE NATION ITALIA 02.53006501