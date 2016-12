Katy Perry pizzica il suo John con un sms hot

foto LaPresse Correlati BELLI E INVIDIATI

11:42

- Non c'è pace per Katy Perry. La cantante sta vivendo una appassionata storia d'amore con il cantautore rubacuori John Mayer. Ma quest'ultimo a quanto pare ha un 'vizietto' di cui non può proprio fare a meno: il sexting, ossia scrive sms piccanti ad altre donne. Secondo quanto riporta Star Magazine, una sera Katy se n'è accorta e John si è subito scusato.