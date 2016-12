Ke$ha: "Die Young uno sbaglio dopo Newtown"

foto Ap/Lapresse Correlati IMPULSO...IMPELLENTE 11:26 - Ke$ha ha riflettuto sulla sua hit "Die Young" - singolo portante del suo secondo album Warriors - e ammette di considerarla "ormai inappropriata" in seguito alla strage nella scuola elementare di Newtown, nel Connecticut. "Non volevo cantare questo testo, ma sono stata costretta" aveva twittato qualche giorno fa la cantante. La frase è stata immediatamente rimossa e la casa discografica si è rifiutata di commentare le sue dichiarazioni - singolo portante del suo secondo album Warriors - e ammette di considerarlain seguito alla, nel Connecticut. "Non volevo cantare questo testo, ma sono stata costretta" aveva twittato qualche giorno fa la cantante. La frase è stata immediatamente rimossa e la casa discografica si è rifiutata di commentare le sue dichiarazioni

Ke$ha sul suo profilo Twitter aveva esternato tutto il suo disagio con il testo di "Die Young" (Morire giovani), dopo la strage della scuola elementare di Newtown in Connecticut, dichiarando di essere stata costretta a cantarla.



Il cinguettio è stato immediatamente rimosso e sostituito con un commento più diplomatico. "Sono terribilmente dispiaciuta per tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia - si legge sul suo profilo ufficiale - E capisco perché la mia canzone è ormai inappropriata. Le parole non possono esprimere". Il portavoce di Ke$ha riferisce che la 25enne non ha aggiunto altro e che la casa discografica si è rifiutata di commentare le sue dichiarazioni.



"Die Young" è al terzo posto nella classifica Hot 100 chart di Billboard, ma le stazioni radio statunitensi hanno cominciato a boicottare questa e altre canzoni con testi che possono turbare gli ascoltatori dopo la strage del 14 dicembre, in cui 20 bambini e sei adulti sono stati uccisi in una scuola elementare per mano dell'assassino Adam Lanza.