Kristen Stewart: "Chiedo scusa ai fan"

SEXY VAMPIRA 10:07 - Adesso che la tempesta è passata e che Kristen Stewart è stata perdonata da Robert Pattinson dopo il tradimento, l'attrice 22enne fa mea culpa e chiede scusa ai fan. A "Newsweek" ha infatti dichiarato: "Chiedo scusa a tutti per averli fatti infuriare. Non era mia intenzione". Insomma, la sexy vampira di Twilight cambia pagina e si prepara a passare le feste di Natale con il suo amore ritrovato. - Adesso che la tempesta è passata e cheè stata perdonata dadopo il tradimento, l'attrice 22enne fa mea culpa eai fan. A "" ha infatti dichiarato: "Chiedo scusa a tutti per averli fatti infuriare. Non era mia intenzione". Insomma, la sexy vampira dicambia pagina e si prepara a passare le feste di Natale con il suo amore ritrovato.

"Non è una cosa terribile l’essere o amata o odiata. Ma ad essere sincera, non mi importa perché non mi impedisce di fare quello che faccio", ha aggiunto l'attrice che si è sentita snobbata durante gli ultimi Golden Globes.



Secondo una fonte anonima, infatti, sperava in una nomination che però non è arrivata. Intanto è certo che Kristen trascorrerà il Natale insieme a Pattinson Los Angeles. Sembra che i due abbiano abbandonando il progetto di far visita alla famiglia dell'attore nel Regno Unito. Pare infatti che i Robsten abbiano preferito evitare tensioni in questo periodo di festa. Per la Stewart non tutto è risolto.