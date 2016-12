Adele incoronata artista dell'anno

08:53

- Non ha pubblicato un nuovo album e non ha fatto un tour mondiale, eppurecontinua a riscuotere un enorme successo. Per questo si merita la coroncina didell'dell'Ap, l'Associated Press Entertainer. Dopo un anno di trionfi, dalla gloria dei Grammy alla colonna sonora di James Bond, la cantante è stata infatti votata come l'artista che ha maggiormente influenzato lo spettacolo e la cultura nel 2012.