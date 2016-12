Gabriele Salvatores: "Racconto la vera Russia"

foto Claudio Iannone Correlati IL TRAILER

09:18 - "L'educazione siberiana è uno strano tipo di 'educazione'. E' un'educazione criminale, ma con precise e, a volte sorprendentemente condivisibili, regole d'onore". Così Gabriele Salvatores racconta il suo nuovo film presentando le prime immagini dal set. La pellicola ruota attorno alla Russia e a tutti i ragazzi testimoni della caduta del Muro di Berlino e di un nuovo sogno. Nel cast c'è anche John Malkovich.

"La storia si svolge in una regione del sud della Russia e abbraccia un arco di tempo che va dal 1985 al 1995. - racconta il regista - In quegli anni avviene uno dei più importanti cambiamenti della nostra storia contemporanea: la caduta del muro di Berlino e la conseguente sparizione dell'Unione Sovietica con tutto quello che questo evento ha poi comportato nei rapporti economici e sociali dell'intero pianeta. La storia di questi ragazzi che passano dall'infanzia all'adolescenza e della comunità in cui sono cresciuti diviene, quindi, partendo da un microcosmo molto particolare, una storia universale che, al di là delle implicazioni sociali, acquista un significato metaforico che riguarda tutti noi".