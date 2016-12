Vasco sta guarendo: "Nel 2013 torno ai live"

foto Ufficio stampa Correlati LA SUA VITA IN UN RACCONTO 10:22 - Vasco Rossi finalmente fa chiarezza su Facebook circa le sue condizioni di salute rispondendo a una domanda di un fan che gli chiedeva informazioni. "Mi sto rimettendo... 'dall'infortunio'. Sarò in forma per il prossimo anno e sicuramente ci sarà qualche concerto", dice a sorpresa il rocker che aveva annunciato precedentemente di finalmente fa chiarezza su Facebook circa le sue condizioni di salute rispondendo a una domanda di un fan che gli chiedeva informazioni. "Mi sto rimettendo... 'dall'infortunio'. Sarò in forma per il prossimo anno e sicuramente ci sarà qualche concerto", dice a sorpresa il rocker che aveva annunciato precedentemente di "dimettersi da rockstar" e dunque dalle scene live.

La risposta su Facebook - siglata V.R. - è ad un fan milanese, Johnny Garcea, che Blasco ringrazia anche per l'augurio di rimettersi bene dall' infortunio. In meno di un'ora il post del rocker aveva già collezionato oltre un migliaio di "Mi piace".



Continua invece l'assenza video di Vasco, che aveva abituato per lungo tempo il suo 'popolo' ai famosi 'clippini', gli ultimi dei quali hanno coinciso con le vacanze della scorsa estate in Puglia. Poi, il ritorno a metà settembre alla clinica bolognese Villalba, la stessa dove era stato già ricoverato lo scorso anno, e la successiva nuova convalescenza ma nella sua casa con il parere contrario dei medici.