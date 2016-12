Bellucci: "Non mi sento un sex symbol"

foto Ap/Lapresse Correlati MUSA SENZA ETA' 08:49 - Guai a chiamarla diva e a definirla un sex symbol. Monica Bellucci si sente "semplicemente una donna e madre". Da 16 anni ama un uomo come Vincent Cassel, padre delle sue due adorate figlie Deva e Léonie, e al settimanale "F" l'attrice 48enne confessa: "Auguro alle mie bimbe di trovare una passione, avere una passione è il più grande regalo che la vita ti può fare". - Guai a chiamarla diva e a definirla un sex symbol.si sente "semplicemente una donna e madre". Da 16 anni ama un uomo come, padre delle sue due adorate figlie, e al settimanale "" l'attrice 48enne confessa: "Auguro alle mie bimbe di trovare una passione, avere una passione è il più grande regalo che la vita ti può fare".

"Sono una donna molto fortunata - racconta l'attrice - la vita mi ha riempito di doni, non voglio niente di più". E la vita di coppia tra due attori? "Il rapporto tra due persone è sempre in evoluzione, in amore non bisogna dare nulla per scontato. Noi andiamo avanti così, giorno per giorno, e sono certa che nessuno dei due si arrenderebbe facilmente per amore".



Monica non ha paura del tempo che passa: "La bellezza non finisce con il passare degli anni, ma cambia, si trasforma". Il suo segreto di felicità? "Cercare sempre di prendere il bello che la vita ci offre".