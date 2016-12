Sylos Labini: "Così divento D'Annunzio"

foto Ufficio stampa 18:44 - E' quasi pronto al suo debutto teatrale (il 9 febbraio 2013 a Chieti) con lo spettacolo "Gabriele d’Annunzio, tra amori e battaglie" e, anche se lo vedremo sul piccolo schermo in “Come un delfino 2” e "Paura di Amare”, il vero amore di Edoardo Sylos Labini resta il teatro. “Per evitare lunghe ore di trucco – dice Edoardo – ho preferito rasarmi per assomigliare il più possibile a d’Annunzio, il che non ha reso molto felice mia moglie. Ma con i miei personaggi teatrali compio delle vere e proprie trasformazioni e questa era inevitabile per interpretare al meglio il Vate". - E' quasi pronto al suo debutto teatrale (il 9 febbraio 2013 a Chieti) con lo spettacolo "" e, anche se lo vedremo sul piccolo schermo in “”, il vero amore diresta il teatro. “Per evitare lunghe ore di trucco – dice Edoardo – ho preferito rasarmi per assomigliare il più possibile a d’Annunzio, il che non ha reso molto felice mia moglie. Ma con i miei personaggi teatrali compio delle vere e proprie trasformazioni e questa era inevitabile per interpretare al meglio il Vate".

Edoardo porterà nei teatri italiani la figura del Vate in occasione del 150esimo anniversario della sua nascita che l’Italia festeggerà proprio nel 2013. Una tournée importante da Torino a Catania, passando da Roma, Milano, Trieste, e molte altre città che lo vedranno protagonista nel suo Disco Teatro.



“Ho creato un nuovo codice comunicativo - spiega l’attore - denominato da un critico Disco Teatro perché accanto alla recitazione prevede un dj che crea live la colonna sonora dello spettacolo, mixando musica e parole”. E’ con questa formula che Edoardo ha già portato in scena altri due personaggi storici: Giuseppe Mazzini e Italo Balbo. “Il teatro è sempre al primo posto - continua l’attore - nasco come attore teatrale e continuo ad esserlo in primis, scrivendo e creando. Il lavoro, soprattutto sui personaggi storici è intenso e può durare anche un anno prima del debutto”.



Intenso il mese di prove e accorgimenti allo spettacolo, quello che si prepara ad affrontare l’attore a gennaio, per debuttare poi il 9 febbraio a Chieti al Teatro Marruccino. Ispirato alla biografia dell’eroe di Fiume, lo spettacolo “Gabriele d’Annunzio, tra amori e battaglie”, scritto da Edoardo Sylos Labini e Francesco Sala, con la consulenza di Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale degli Italiani, traccia la vita dell’artista scandita dal succedersi di amori, passioni, infedeltà, avventure politiche e mondane, autentiche provocazioni poetiche vissute sempre con vittorioso clamore.



Oltre alla tournée teatrale in programma da febbraio, Edoardo sarà anche in onda a gennaio 2013 in una partecipazione speciale a 'Come un Delfino2' con Raoul Bova, dove ancora una volta interpreterà la figura di un antagonista. “Per le mie caratteristiche fisiche – spiega – occhi azzurri e sguardo di ghiaccio vengo considerato dagli sceneggiatori un “cattivo per eccellenza” e una volta creato il ruolo è difficile svincolarsi. In primavera però interpreterò in ruolo 'da buono' nella fiction di Rai 1 “Paura di Amare” girata tra l’Italia e Belgrado”.



LA TOURNÉE TEATRALE 9-10 febbraio 2013 Chieti, Teatro Marrucino 13-14 febbraio 2013 Catania, Teatro Musco dal 21 al 24 febbraio 2013 Roma, Teatro Nazionale 27 febbraio 2013 Vercelli, Teatro Civico 1-2-3 marzo 2013 Torino, Teatro Gobetti 5-6 marzo 2013 Mantova, Teatro Bibiena 12 marzo Varese, Teatro di Varese 13 marzo 2013 Asti, Teatro Comunale 14 marzo 2013 Savigliano, Teatro Milanollo 16 marzo 2013 Lodi, Auditorium della Banca Popolare di Lodi 18 marzo 2013 Pavia, Teatro Fraschini dal 20 al 24 marzo 2013 Milano, Teatro Manzoni 3 aprile 2013 Trieste, Teatro Rossetti