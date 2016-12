Ics: "Quando mi davano dello sfigato"

foto LaPresse Correlati METAMORFOSI: PRIMA E DOPO 08:21 - A torto è stato considerato il rapper di "X Factor" ma Ics durante il programma ha sfoderato una impensabile anima pop tra cover e l'inedito "Autostima di prima mattina". Il secondo classificato del talent confessa a Tgcom24: "Presto andrò a convivere". Sui Frères Chaos dice: "Li consideravo i miei bimbi ma il loro atteggiamento mi ha un po' deluso". Infine confessa: "Mi sono sentito amato, se penso che mi consideravano uno sfigato...". - A torto è stato considerato il rapper di "X Factor" madurante il programma ha sfoderato una impensabile anima pop tra cover e l'inedito "Autostima di prima mattina". Il secondo classificato del talent confessa: "Presto andrò a convivere". Suidice: "Li consideravo i miei bimbi ma il loro atteggiamento mi ha un po' deluso". Infine confessa: "Mi sono sentito amato, se penso che mi consideravano uno sfigato...".

Alla fine del talent hai dichiarato "Mi sono sentito amato ed è una cosa rara per me". Come mai?

Prima di X Factor non ho avuto molte occasioni per mostrarmi per quello che sono. Quando ho detto che non sono mai stato comprenso intendevo che molti in passato mi davano dello sfigato, forse per il modo di vestire oppure per le mie passioni musicali. Durante l'esperienza nel programma la gente già mi guardava con altri occhi e comunque ho anche cambiato look...



Tanto che con i tuoi capelli tagliati hai creato un quadro...

Sì "Il monumento ai caduti" l'ho intitolato. Li portavo lunghissimi e con la coda di cavallo poi è stato deciso di tagliar via tutto e ne sono stato felice. Ics ha iniziato a piacersi di più e mi sono riscoperto piacente anche verso gli altri.



Ma sei fidanzato?

Sì e felicemente, credo anche che andremo a convivere insieme a breve.



Com'è nato l'inedito “Autostima di prima mattina"?

Quando ho ascoltato la canzone in un demo che mi ha proposto Morgan, devo ammettere che non avevo capito molto bene la canzone. Poi era ancora in fase embrionale. Abbiamo lavorato assieme a Morgan e al vocal coach Gaetano Cappa al testo e anche alla melodia e devo dire che il risultato finale è stupefacente. E' una summa di tutto quello che ho presentato durante X Factor.



C'è stato qualche episodio che ti ha amareggiato?

Consideravo i Frères Chaos i miei bimbi ed ero d'accordo con loro musicalmente. La loro uscita mi ha deluso e non posso negare che non mi aspettavo la loro reazione di fronte ai giudici. Ma secondo me è dipeso dalla poca esperienza nello stare nell'albiente e dall'impulsività dei loro 20 anni. Insomma poteva capitare a chiunque.



“Autostima di prima mattina” è il titolo dell’Ep di Ics. All’ interno, l’inedito e un secondo inedito “Lei è come te” scritto da Ics con Fish e Marco Zangirolami e le cover di “Iodio” dei Bluvertigo, “Vengo anch’io” di Enzo Jannacci e “The invisible man” dei Queen.

Andrea Conti