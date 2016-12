Sermonti canta nudo in "The Full Monty"

foto Ufficio stampa Correlati DISOCCUPATI VERI E FINTI 15:39 - Al Teatro Sistina di Roma il prossimo 29 gennaio debutta il musical "The Full Monty", tratto dal film campione d'incassi del 1997. Tutto ruota attorno al tema attuale della disoccupazione: "Il musical può parlare di attualità anche dalla sua prospettiva irreale - dice uno dei protagonisti Pietro Sermonti. - La sfida maggiore per me non è spogliarmi, ma cantare". - Al Teatro Sistina di Roma il prossimo 29 gennaio debutta il musical "", tratto dal film campione d'incassi del 1997. Tutto ruota attorno al tema attuale della disoccupazione: "Il musical può parlare di attualità anche dalla sua prospettiva irreale - dice uno dei protagonisti. - La sfida maggiore per me non è spogliarmi, ma cantare".

Dalla finzione alla realtà. La produzione di "The Full Monty" ha collaborato con i sindacati per integrare nel cast due veri disoccupati, Simone Lagrasta, ex falegname con il sogno nel cassetto dello show business, e il torinese Marco Serafini, ex rappresentante porta a porta, che si è guadagnato un ruolo da protagonista fra gli spogliarellisti: "Spero proprio in un Monty bis", dice il neoattore a proposito delle sue prospettive future.



Il resto del cast è composto da attori di cinema, teatro e tv Paolo Calabresi, Gianni Fantoni, Paolo Ruffini e Sergio Muniz a completare il gruppo di sei disoccupati alle prese con lo striptease. Escluso Jacopo Sarno, che sul palco sarà il figlio di Sermonti, quasi tutti i protagonisti sono infatti alle prime esperienze nel mondo del musical, ma il regista Piparo non è preoccupato: "Non è un esercizio di stile, portiamo sul palco la verità e l'emozione".



"The Full Monty" rimarrà al Teatro Sistina di Roma (29 gennaio-17 febbraio), quindi sarà in tour toccando fra le altre citta' Bologna (Teatro delle Celebrazioni, 22-23 febbraio), Torino (Teatro Alfieri, 26 febbraio-3 marzo), Genova (Teatro Politeama, 7-10 marzo), Reggio Emilia (Teatro Valli, 15-17 marzo), Firenze (Teatro Verdi, 22-24 marzo) e Milano (Teatro Nazionale, 3-21 aprile).