Scala, salta "Romeo et Juliette" per lo sciopero

E se i ballerini chiedono l'integrazione per la fatica di danzare su una piattaforma dall'inclinazione "proibitiva", i coristi invece reclamano un'indennità per i piegamenti: devono infatti accompagnare i con l'inclinazione della testa le note musicali."Tutto nasce da disguidi tecnici e ritardi organizzativi della Scala", commenta Giancarlo Albori (Cgil) che si dice però stupito che "la Scala abbia comunicato al pubblico lo sciopero quando c'erano ancora le condizioni per trattare. Questo mi fa specie".''E' totale deresponsabilizzazione - rincara la dose Mauro Peconi, il delegato Cgil del coro, che ha partecipato alle trattative con il Sovrintendente Stephane Lissner e il capo del personale - o fa parte di una strategia precisa di rispondere no ad ogni richiesta''. Peconi spiega che 74 coristi sono impegnati in questo ''pezzo sinfonico drammatico trasformato in balletto. Abbiamo fatto tutto in velocità, facendo prove in straordinario: è stata una corsa contro il tempo e avrebbero dovuto tenerne conto, anche perché il nostro contratto non prevede che si vada in scena in costume e si canti a memoria. Si tratta di una situazione speciale: doveva essere riconosciuta. D'altra parte, l'integrativo non ce l'abbiamo, il contratto nazionale è scaduto da sei anni: almeno quelle poche regole che sono contenute dovrebbero essere rispettate". Anche i ballerini chiedono una "gratifica concreta perché - dicono - devono ballare su una piattaforma che ha una pendenza superiore a quella dello spettacolo portato in scena a Parigi", ha spiegato Peconi.La Direzione della Scala, invece, ritiene che, "nello spettacolo firmato da Sasha Waltz - si legge in un comunicato - agli artisti del coro non siano richieste prestazioni diverse da quelle che normalmente e regolarmente vengono eseguite in uno spettacolo di stagione, in particolare d'opera".L'ormai famosa "pedana" della scenografia di "Romeo et Juliette" ha creato non pochi problemi sin dall'inizio quando la prova generale è saltata a causa di "gravi problemi tecnici" come recitava il biglietto affisso fuori dal Teatro. Sembra infatti che il motorino elettrico che aziona il sollevamento della pedana ha avuto qualche intoppo nel momento del rodaggio. Poi i tecnici si sono messi al lavoro e con qualche accorgimento sono riusciti a "salvare" l'anteprima Under 30 del balletto che si è tenuta domenica 16 dicembre.