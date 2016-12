Litfiba, la reunion diventa un vero tour

foto Facebook Correlati QUESTI SONO I VERI LITFIBA di Domenico Catagnano

Non sono bastate le date già sold out del 30 e 31 gennaio e quelle del 24-25 marzo all'Alcatraz di Milano, per il "Trilogia 1983-1989". I Liftiba, in formazione storica anni 80, hanno annunciato l'aggiunta di nuove date al loro tour. Nei concerti saranno eseguiti brani dagli album "Desaparecido" del 1985, "17 Re" del 1986, "Litfiba3" del 1988 e dall'ultimo live, "Pirata", del 1989.

Queste le date aggiunte per venire incontro alla grande richiesta del pubblico. Il 4 aprile la rock band salirà sul palco dell'Estragon di Bologna, il 6 aprile su quello del Gran Teatro Geox di Padova per proseguire, il 10 aprile a Fontaneto d'Agogna in provincia di Novara al Phenomenon, il 13 aprile a Cortemaggiore, Piacenza, al Fillmore, il 17 aprile a Napoli alla Casa della Musica e il 20 aprile a Roma all'Atlantico Live.



Con Piero Pelù e Ghigo Renzulli, ci saranno i componenti storici della band Gianni Maroccolo al basso e Antonio Aiazzi alle tastiere, oltre alla new entry Luca Martelli alla batteria.