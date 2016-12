foto Dal Web Correlati LA JOHANSSON E LE ALTRE VITTIME

08:42 - Dieci anni di carcere all'uomo che si è introdotto abusivamente negli account on line delle attrici Scarlett Johansson, Mila Kunis e di altre donne. La sentenza è arrivata dal giudice di Los Angeles James Otero che ha condannato l'hacker delle star, Christopher Chaney. L'uomo si è dichiarato colpevole di nove capi d'imputazione, tra cui intercettazione e accesso non autorizzato a un computer.

Il caso più eclatante è stato quando trapelarono su internet le immagini della Johansson nuda, foto che l'attrice si era scattata da sola per l'allora marito Ryan Reynolds. Il giudice californiano ha condannato Chaney anche al pagamento di 76mila dollari per essere entrato nella posta elettronica della stessa Johansson, ma anche di Christina Aguilera e Renee Olstead.



Chaney si è dichiarato colpevole in marzo e rischiava fino a 121 anni di carcere se fosse stato condannato per tutti e 26 i capi d'accusa che gravavano contro di lui.