Elisa: "Di nuovo mamma e canto nel Far West"

foto Ufficio stampa Correlati L'ANNUNCIO DELLA MATERNITA' 17:57 - Quentin Tarantino ha voluto Elisa ed Ennio Morricone per la colonna sonora del nuovo film "Django Unchained", nelle sale Usa dal 25 dicembre mentre in Italia sbarca il 17 gennaio. Il brano è "Ancora qui": "Il maestro Morricone mi ha chiesto di ricordare qualcuno di prezioso, l'ho dedicata a un mio amico scomparso", dice Elisa a Tgcom24 e rivela che era pronta per Sanremo ma la nuova maternità ha fatto slittare tutto, album compreso a settembre. ha volutoedper la colonna sonora del nuovo film "", nelle sale Usa dal 25 dicembre mentre in Italia sbarca il 17 gennaio. Il brano è "Ancora qui": "Il maestro Morricone mi ha chiesto di ricordare qualcuno di prezioso, l'ho dedicata a un mio amico scomparso", dice Elisa a Tgcom24 e rivela che era pronta per Sanremo ma la nuova maternità ha fatto slittare tutto, album compreso a settembre.

Il progetto rientra in una strategia musicale ed economica messa in atto da Caterina Caselli e dal figlio Filippo Sugar per la casa discografica Sugar. "Abbiamo acquisito i diritti delle canzoni della storica casa discografica CAM (Creazioni Artistiche Musicali) che ha in sé i cataloghi di Nino Rota, Morricone e tanti altri - racconta Caterina Caselli -. Siamo andati in America per incontrare Tarantino e lui ha scelto brani quasi sconosciuti ai più per il suo film: 'Find A Man' da 'Quella Sporca Storia Nel West' composta da Francesco De Masi e 'El Desperado' di Gianni Ferrio. Poi ne serviva un terzo e a quel punto abbiamo interpellato il Maestro Morricone ed Elisa perché creassero qualcosa di inedito per Quentin che appena ha ascoltato la canzone se ne è letteralmente innamorato".



Elisa, come è partita la collaborazione con il Maestro Morricone?

Ennio mi ha chiesto di evocare un ricordo della mia infanzia.. Mi è venuto in mente un carissimo amico che ho perso quando ero molto piccola e a cui ero legata. Un ricordo lontano ed emozionante. E non c'è un legame diretto con il film 'Django' ma è una idea che è nata a sé. L'unica cosa che so, è che è stata inserita nell'unica scena romantica del film.



Morricone ti ha dato qualche dritta particolare sulla musica?

No, anzi. Ha cercato di farmi sentire più a mio agio possibile e mi ha consigliato di lavorare con il mio produttore abituale. In realtà io non ho un produttore fisso, così con i ragazzi ci siamo messi con pochi strumenti come chitarra, basso e organo a comporre il brano. Abbiamo inciso un demo e l'abbiamo mandato a Tarantino e so che è piaciuto a molti.



Questa canzone sarà contenuta nel tuo nuovo album in uscita a settembre?

Sì. Ma non nella versione che ascoltate con Morricone, ce ne sarà un'altra.



Hai annunciato di aspettare un bebè, ciò ha comportato lo slittamento di tutta la promozione del nuovo album, è stata una scelta ben ponderata?

Certo. Come dice la mia discografica Caterina Caselli (ne imita perfettamente la voce, ndr) 'bisogna fare una cosa alla volta'. E così è stato. Sono rimasta incinta e dunque mi occuperò di questa gravidanza. Il disco uscirà a settembre e il tour lo faremo da dicembre 2013. E' tutto perfetto così, in assoluta serenità sto affrontando questo momento e non so neanche di che sesso è il bebè (ride, ndr). Devo fare l'ecografia in questi giorni.



Hai pensato di andare a Sanremo quest'anno?

Ho un ricordo stellare e fantastico del Sanremo 2001 dove ho vinto con 'Luce (Tramonti a Nord Est)'. Sì, un pensierino ce l'avevo fatto a tornare in gara ma la gravidanza ha fatto slittare tutto.

Andrea Conti