Miley Cyrus, sexy e trasgressiva sul palco

CHE SCOLLATURA! 14:00 - La trasformazione di Miley Cyrus sembra non avere fine. Dopo essersi tagliata i lunghi capelli biondi via Twitter, ora la cantante ha voluto provocare i suoi fan salendo sul palco del VH1 Divas, concerto-evento che si è tenuto a Los Angeles, con un look trasgressivo e provocante. Pantaloni attillati in pelle, top a rete e borchie in bella vista per la Cyrus, perfettamente a suo agio nei panni di rock star, tra acuti liberatori e crowd surfing.

Ospite del concerto-evento Vh1 Divas di Los Angeles, la Cyrus ha omaggiato Billy Idol, frontman dei Generation X, scatenandosi sulle note di "Rebel Yell". Sul palco si è presentata con un look post-punk e aggressivo, perfettamente in tema con il brano: pantaloni attillati in pelle, top a rete e borchie e catene su tutto il corpo.



Tra acuti possenti e assoli di chitarra la cantante ha travolto il pubblico con un'esplosione di adrenalina. "Questo è per te, Lila" ha urlato Miley alla fine dell'esibizione, dedicando la performance alla sua cagnolina scomparsa da poco. Insomma una rock-star sì, ma dal cuore tenero.