Spice Girls, la band torna senza Victoria

foto Olycom Correlati DI NUOVO INSIEME 11:41 - I flash e l'attenzione dei media le hanno galvanizzate. Così le Spice Girls dopo la Victoria Beckham, che già la settimana scorsa ha snobbato le amiche presentandosi con la famiglia sul red carpet e adesso le colleghe vogliono continuare l'avventura senza di lei, sostituendola. - I flash e l'attenzione dei media le hanno galvanizzate. Così ledopo la Prima del musical "Viva Forever" sulla storia del loro gruppo, stanno pensando di rimettere in piedi la band tutta al femminile. L'unica nota dolente resta, che già la settimana scorsa ha snobbato le amiche presentandosi con la famiglia sul red carpet e adesso le colleghe vogliono continuare l'avventura senza di lei, sostituendola.

Una fonte ha riferito al MailOnline che le ragazze sarebbero "ansiose di tornare insieme, sanno che è la loro ultima occasione e che lo pososno fare solo senza Victoria". Non solo. L'intenzione sarebbe quella di sostituire Posh Spice con un'altra cantante per un nuovo tour.



E non si tratterà di una nuova stella, ma di una artista già affermata. Si fa già il nome di Heidi Range, la 29enne cantautrice inglese, componente della girlband britannica Sugababes. Ma è solo un'ipotesi.