Lohan, uno strip per pagare i debiti...

10:26 - Uno strip club newyorkese ha chiesto a Lindsay Lohan di lavorare per loro. Lo "Scores" comprerà i gioielli e gli oggetti preziosi, che la 26enne ha dovuto mettere all'asta per pagare i suoi debiti, solo se l'attrice accetterà il ruolo di webmaster per la video chat online del club. Secondo il sito "Tmz', al valore dei suoi effetti, di circa 16mila dollari, il club pagherebbe l'affitto della villa in cui abita la star per i prossimi due mesi.

Lindsay ha già posato nuda per "Playboy2 e attualmente non naviga in buone acque, dovendo affrontare sia onerose cause legali, sia il rischio di perdere dal suo guardaroba vestiti firmati e gioielli preziosi perché in ritardo con i pagamenti di bollette e debiti.



Il club newyorchese la utilizzerebbe come volto celebre testimonial per il loro servizio di web-chat erotica a pagamento. Non è ben chiaro se Lindsay dovrebbe solo prestare volto e corpo per pubblicizzare alcune offerte speciali o se queste offerte speciali comprendano anche la sua partecipazione attiva...



I conti bancari dell'attrice di "Liz e Dick" sono stati, infatti, congelati dall'Internal Revenue Service a causa delle tasse non pagate nel 2009 e il 2010 e in più deve pagare mensilmente 8mila dollari al mese per la sua mega villa in cui vive. Tant'è che il suo caro amico Charlie Sheen, per darle una mano, le ha recentemente donato 100mila sterline.