- Il pianoforte del film "Casablanca" è stato venduto all'asta a New York per oltre 600.000 dollari. Lo strumento, suonato al Rick's Bar da Sam - alias Dooley Wilson - in una delle scene iconiche della pellicola: ad aggiudicarselo è stato un acquirente rimasto anonimo. Il piano era stato messo in vendita dall'ultimo proprietario, un collezionista giapponese, che lo aveva comprato alla fine degli anni Ottanta per 154.000 dollari.