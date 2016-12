foto Olycom 09:37 - E' morta ieri sera intorno alle 22.30, all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, l'attrice e cantante Alida Chelli. Ad annunciarlo il figlio Simone Annicchiarico, avuto dalla relazione con Walter Chiari, scomparso a Milano il 20 dicembre 1991 e del quale era stata il grande amore nonostante la fine del loro matrimonio. Neanche settantenne - era nata a Carpi nel 1943 - la Chelli, al secolo Alida Rustichelli, era malata da tempo. - E' morta ieri sera intorno alle 22.30, all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, l'attrice e cantanteAd annunciarlo il figlio Simone Annicchiarico, avuto dalla relazione con, scomparso a Milano il 20 dicembre 1991 e del quale era stata il grande amore nonostante la fine del loro matrimonio. Neanche settantenne - era nata a Carpi nel 1943 - la Chelli, al secolo Alida Rustichelli, era malata da tempo.

Attrice e cantante di talento, ha lavorato per il teatro, il cinema e il varietà accanto, tra gli altri, a Enrico Montesano, Domenico Modugno e Johnny Dorelli. Indimenticabile la sua interpretazione di Rosetta nel "Rugantino". Figlia del compositore di colonne sonore per il cinema Carlo Rustichelli, ha iniziato da giovane la sua attività di cantante, partecipando a molti varietà televisivi e commedie teatrali come "Quando dico che ti amo", "Cyrano" e "Aggiungi un posto a tavola". Un'altra interpretazione che ha lasciato il segno, quella della canzone "Sinnò me moro", che apre il film "Un maledetto imbroglio" con la colonna composta dal padre nel 1959: un brano che poi è divenuto un classico della canzone italiana in romanesco, inciso da Lando Fiorini e Gabriella Ferri. Dopo la fine del matrimonio con Walter Chiari, l'attrice ha avuto una relazione con Pippo Baudo.