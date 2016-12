foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati GIOVANE E TALENTUOSO 16:40 - Il vincitore della scorsa edizione di Sanremo Giovani e il protagonista di "Io Canto", Alessandro Casillo torna alla carica con due concerti il 16 dicembre ai Magazzini Generali di Milano e il 22 al Piper Club di Roma. I due "Christmas Party" iniziano alle 18. "Ci saranno tante canzoni, qualche cover e canzoni natalizie", rivela a Tgcom24 Alessandro che non nasconde il dispiacere per non essere stato ammesso tra i - Il vincitore della scorsa edizione di Sanremo Giovani e il protagonista di "",torna alla carica con due concerti il 16 dicembre ai Magazzini Generali di Milano e il 22 al Piper Club di Roma. I due "" iniziano alle 18. "Ci saranno tante canzoni, qualche cover e canzoni natalizie", rivelaAlessandro che non nasconde il dispiacere per non essere stato ammesso tra i Big di Sanremo 2013

"L'altro giorno abbiamo preparato la scaletta e ci saranno in tutto 17 canzoni - racconta Alessandro -. Certo il numero è particolare magari toglieremo un paio di brani o li aggiungeremo (ride, ndr). Sarò sul palco con la band per un set tutto acustico. Mancherà alla batteria il produttore a autore dei miei brani Emiliano Bassi perché si è fatto male ad un ginocchio. Alle chitarre ci saranno Max Elli e Andrea Montalbano". La vita di Alessandro prosegue tra gli studi di scuola e di chitarra, poco spazio all'amatissimo calcio "anche se con gli amici qualche partita di calcetto ci scappa".



Dopo aver trionfato lo scorso anno al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con "E' vero", Alessandro ha presentato a Fabio Fazio e alla Commissione artistica due brani che però non sono stati scelti. "Mi sarebbe piaciuto tantissimo tornarci ma così non è stato. Credevo fosse possibile accedere alla categoria Big - dice il cantante - anche dopo aver vinto nei Giovani ma così non è stato. Ci sono rimasto un po' male ma hanno fatto le loro scelte e rispetto tutti i cantanti del cast di quest'anno". In particolar modo Alessandro stima Chiara Galiazzo di "X Factor": "Seguivo il programma tutte le settimane e Chiara mi è piaciuta subito per la sua splendida voce, ha un grande talento è pazzesca".



Parole di stima anche per la compagna di viaggio di "Io Canto", Arianna Cleri che ha pubblicato l'album "Fino a farmi male": "Ho ascoltato molto il singolo e qualche brano. Arianna è un'altra cantante che stimo tanto e ha una voce meravigliosa. Siamo anche veri amici. Sono contento per lei".

Andrea Conti