La magia del gospel conquista il Manzoni

Torna in Italia per il secondo anno consecutivo la magia del gospel di Walt Whitman & The Soul Children of Chicago. Uno dei cori giovanili più famosi di Chicago, vincitore di premi Grammy e Stellar, sarà in Italia nel periodo natalizio, per una serie di date che toccheranno varie città italiane. Ad ospitare la prima nazionale dello spettacolo il 17 dicembre il Teatro Manzoni di Milano.

In un'epoca in cui la violenza e la criminalità giovanile sembrano essere l'argomento che desta più attenzione, Walt Whitman ha fondato ed implementato nel corso degli ultimi trent'anni un programma per la gioventù nell'area estesa di Chicago, che ha influito positivamente sulle vite di migliaia di giovani.



Nella continua maturazione verso la perfezione, il coro sta ampliando la propria piattaforma per rispondere alle esigenze di questa generazione, trattando apertamente questioni di vita quotidiana su cui si imbattono bambini, adolescenti e adulti.



La disciplina spirituale e professionale di Walt Whitman costituisce il pilastro su cui poggia lo standard di eccellenza perseguito e immancabilmente raggiunto sotto tutti gli aspetti da Soul Children, che è composto da giovani locali di età compresa tra i 7 e i 17 anni.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni Via Manzoni, 42 Milano

tel. 02 7636901

www.teatromanzoni.it