Chiara Francini: "Faccio paura agli uomini"

foto LaPresse Correlati ATTRICE SENSUALE 10:11 - Nel suo nuovo film ("Pazze di me" di Fausto Brizzi in uscita il 24 gennaio) Chiara Francini è una promessa sposa abbandonata dal marito all'altare perché troppo bella, colta e intelligente. Sul set come nella vita le è capitato di spaventare i maschi, così l'attrice fa un bilancio poco edificante sugli uomini a "Io donna": "Sono attratti e terrorizzati dalle donne toste: un mix esplosivo". - Nel suo nuovo film ("" diin uscita il 24 gennaio)è una promessa sposa abbandonata dal marito all'altare perché troppo bella, colta e intelligente. Sul set come nella vita le è capitato di spaventare i maschi, così l'attrice fa un bilancio poco edificante sugli uomini a "Io donna": "Sono attratti e terrorizzati dalle donne toste: un mix esplosivo".

"L'uomo non riesce più a calzare i pantaloni - racconta l'attrice - Non capisce la donna che ha davanti. Oggi, giustamente, le donne vogliono tutto: un compagno che le ami, lavoro, famiglia successo. Ma la loro autonomia terrorizza il maschio. E dire che non intendono affatto smettere di essere gli angeli del focolare. Ma vogliono anche il resto".



Di spaventare i maschi è capitato anche a lei: "Più di otto anni fa avevo un fidanzato affascinato dalla mia vivacità, dal mio carattere, dalla mia voglia di farcela. Ma nello stesso tempo ne era terrorizzato. Una miscela ingovernabile. Terribile". Il suo fidanzato di oggi è tutta un'altra cosa: "Molto colto, non geloso, con i piedi per terra, sincero". Tante qualità in un italiano solo? "Infatti è svedese...".