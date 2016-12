Daniel Radcliffe ha ripreso a bere

foto Olycom Correlati DIVENTA GAY AL CINEMA 11:04 - Non beveva dall'agosto 2010 ma poi è ricascato nel vizio dell'alcol. L'ex Harry Potter cinematografico Daniel Radcliffe, come riporta Page Six la rubrica di gossip del New York Post, è stato allontanato da un bar di Manhattan dopo uno scontro con un dj. L'attore era visibilmente alticcio e questo dimostra che ha ricominciato a bere. - Non beveva dall'agosto 2010 ma poi è ricascato nel vizio dell'alcol. L'ex Harry Potter cinematografico, come riporta Page Six la rubrica di gossip del New York Post, è stato allontanato da un bar di Manhattan dopo uno scontro con un dj. L'attore era visibilmente alticcio e questo dimostra che ha ricominciato a bere.

Radcliffe, che aveva smesso di bere nell'agosto 2010, l'anno scorso aveva confessato alla rivista GQ che le pressioni psicologiche provocate dal suo stato di ragazzo prodigio lo avevano per anni incatenato alla bottiglia. "Ecco perché adesso non tocco piu un goccio di alcol - aveva detto l'attore -. Mi piacerebbe essere la persona che va a una festa e beve due bicchierini, ma per me non funziona".



Promesse andate in fumo dal momento che Daniel si è reso protagonista di un episodio imbarazzante. "Tutto andava per il meglio, ma poi Radcliffe ha litigato con il Dj e la direzione lo ha invitato con fermezza a prendere un taxi", ha detto una fonte di Page Six.