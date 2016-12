Golden Globe, sette nomination per "Lincoln"

foto Ufficio stampa 16:38 - Svelate le nomination dei Golden Globe, considerati l'anticamera degli Oscar. "Lincoln" di Steven Spielberg è il film col maggior numero di candidature: sette. Tra i migliori film candidati anche "Vita di Pi" di Lee, "Argo" di Affleck, "Django Unchained" di Tarantino, "Les Miserables" di Hooper, "Operazione Zero Dark Thirty" di Bigelow. "Django Unchained" e "Argo" hanno 5 nomination ciascuno. La cerimonia di premiazione si terrà il 13 gennaio. - Svelate le nomination dei, considerati l'anticamera degli Oscar. "" diè il film col maggior numero di candidature: sette. Tra i migliori film candidati anche "Vita di Pi" di Lee, "Argo" di Affleck, "Django Unchained" di Tarantino, "Les Miserables" di Hooper, "Operazione Zero Dark Thirty" di Bigelow. "Django Unchained" e "Argo" hanno 5 nomination ciascuno. La cerimonia di premiazione si terrà il 13 gennaio.

Nella categoria miglior film drammatico sono candidati: "Lincoln", "Argo", "Operazione Zero Dark Thirty", "Vita di Pi", "Django Unchained", mentre miglior film (commedia o musical): "Silver Linings", "Moonrise Kingdom", "Les Miserables", "Marigold Hotel" e il "Il pescatore di sogni".



"Lincoln" ottiene le nomination anche per la regia, il miglior attore protagonista (Daniel Day Lewis) e non protagonista (Tommy Lee Jones). Leonardo DiCaprio e Christoph Waltz sono entrambi candidati per "Django Unchained" come attori non protagonisti. Da segnalare le due nomination personali per Nicole Kidman, candidata per il ruolo da non protagonista e in "The Paperboy" e per quello televisivo in "Hemingway & Gellhorn".