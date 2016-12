Nina Zilli: "Amo esser circondata da uomini"

foto Ufficio stampa Mtv Correlati CONDUTTRICE INEDITA

I PROTAGONISTI 11:46 - Nina Zilli è stata la regina e presentatrice della serata degli Mtv Hip Hop Awards in cui sono stati premiati i divi del rap e non solo. Miglior artista è Marracash e Artista emergente è Emis Killa. "Sono abituata ad essere circondata da uomini - rivela la Zilli a Tgcom24 -. Mi hanno insegnato l'amore per la musica. I miei preferiti? Fabri Fibra e Marracash". La cantante terrà un live speciale al Blue Note di Milano il 16 dicembre. è stata la regina e presentatrice della serata degliin cui sono stati premiati i divi del rap e non solo. Miglior artista èe Artista emergente è. "Sono abituata ad essere circondata da uomini - rivela la Zilli-. Mi hanno insegnato l'amore per la musica. I miei preferiti?e Marracash". La cantante terrà un live speciale al Blue Note di Milano il 16 dicembre.

"Musicalmente dunque sono abituata ad essere circondata da maschi - racconta Nina -. Sin dal 2001 quando suonavo nella band Chiara&Gliscuri, poi ho avuto tante collaborazioni nella mia vita tra tutte quella con Giuliano Palma. Loro mi hanno insegnato tanto della musica. Mi sono divertita a condurre questo evento. Apprezzo molto Big Fish ma anche Fabri Fibra e Marracash". Archiviata l'esperienza positiva da conduttrice Nina pensa già al concerto conclusivo del suo lungo tour al Blue Note di Milano: "Sarà uno show speciale con diversi set acustici. Ogni canzone avrà una vita sua, sarò accompagnata dal pianoforte per alcune e per altre gli arrangiamenti cambieranno. E' stato un anno intenso, dopo il Concerto di Capodanno a Roma, Maya permettendo, mi fermerò. Voglio lavorare al nuovo disco e sono aperta alle collaborazioni".



Marracash ha vinto il premio come Best Artist mentre Emis Killa è il Best New Artist. I Club Dogo con l'album "Noi Siamo Il Club" hanno vinto per il Best Album. Il gruppo poi si è esibito con Giuliano Palma e I Soliti Idioti, presenti anche in veste di premiatori. Ensi si è aggiudicato il premio Best Freestyle mentre il brano benefico per l'Emilia "Se Il Mondo Fosse" scritto da Emis Killa con la partecipazione di Club Dogo, J-Ax e Marracash ha trionfato nella categoria Best Collaboration. Il video "Senza Cuore" di Mondo Marcio si è affermato nella categoria Best Video, mentre Salmo ha conquistato la categoria Best Crossover. "Faccio Brutto" di Fedez è la Best Song. A J-Ax, trionfatore nella categoria Best Live, è stato assegnato fuori gara il trofeo Rap Icon Award.



Una festa nella festa per uno spettacolo ben riuscito organizzato all'Alcatraz di Milano che ha visto sul palco in veste di premiatori speciali anche Marco Materazzi, Carlo Lucarelli, Melissa Satta, Miriam Leone, Simone Rugiati, Caterina Guzzanti, Virginia Raffaele e Ubaldo Pantani.

Andrea Conti