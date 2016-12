Confessa: "Volevo castrare e uccidere Bieber"

foto Olycom Correlati PRESO A PUGNI

UN ANGELO PER JUSTIN 10:04 - Era ossessionato da Justin Bieber al punto di tatuarsi il viso della pop-star su una gamba. Non stiamo parlando di uno dei tanti "beliebers" ma di un assassino a sangue freddo. Dana Martin - dietro le sbarre dal 2000 per l'omicidio di una 15enne - con l'aiuto di un compagno di cella aveva infatti organizzato un piano per eliminare il cantante. "Volevo castrarlo e ucciderlo" ha confessato spontaneamente ai poliziotti. al punto di tatuarsi il viso della pop-star su una gamba. Non stiamo parlando di uno dei tanti "beliebers" ma di. Dana Martin - dietro le sbarre dal 2000 per l'omicidio di una 15enne - con l'aiuto di un compagno di cella aveva infatti organizzato un piano per eliminare il cantante. "" ha confessato spontaneamente ai poliziotti.

Dana Martin, in carcere dal 2000 per aver ucciso una 15enne, era ossessionato dalla figura di Justin Bieber e aveva coinvolto nella sua sete di vendetta anche l'ex compagno di cella Mark Staake. I due si erano incontrati in un carcere del New Mexico e avevano pianificato insieme un attentato alla popstar, con la complicità del nipote di Staake, Tanner Ruane.



La coppia avrebbe dovuto commettere l'omicidio in occasione del concerto di Justin Bieber a New York, svoltosi lo scorso 28 novembre. Le cose però sono andate diversamente. Per motivi sconosciuti Martin ha infatti confessato tutto ai poliziotti del carcere, dichiarando di aver dato istruzioni per "castrare e uccidere" la popstar. Fermati dalla polizia, nessuno dei due complici è stato però accusato di tentato omicidio: Staake è stato rilasciato, mentre il nipote è stato arrestato perchè su di lui pendeva un mandato di cattura.