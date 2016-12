Cixi: "Sono farfalla e ho un amore segreto"

foto LaPresse Correlati STRALUNATA E SIMPATICA 08:49 - La 16enne Cixi prima è diventata una piccola star su YouTube e poi si è ritrovata catapultata sul palco di "X Factor", dove si è classificata quarta. "Un'esperienza importante - racconta a Tgcom24 - che mi ha trasformato da bruco in farfalla". Cixi ha dedicato la sua reinterpretazione di "Turning Tables" di Adele, contenuta anche nell'Ep "Non sono l'unica", a "un amore segreto, non corrisposto". - La 16enneprima è diventata una piccola star su YouTube e poi si è ritrovata catapultata sul palco di "", dove si è classificata quarta. "Un'esperienza importante - racconta- che mi ha trasformato da bruco in farfalla". Cixi ha dedicato la sua reinterpretazione di, contenuta anche nell'Ep "", a "un amore segreto, non corrisposto".

Com'è stato il tuo rientro a casa?

Un po' traumatico perché hanno scassato la mia macchina e hanno rubato tutto quello che c'era dentro. Per carità, nulla di valore economico ma affettivo. Piccoli regalini che mi avevano fatto i miei compagni. Per fortuna il mio pupazzo Biscotto è vivo e vegeto e sta bene.



Nelle ultime puntate le tue esibizioni non sono proprio state perfette, cos'è successo?

Ho avuto dei seri problemi con gli ear monitor e nell'ultima serata poi non sentivo nulla, infatti me li sono strappati via. Purtroppo succede e ho cercato di andare avanti lo stesso.



Cosa pensavi prima di salire sul palco di "X Factor"?

Che ero un po' innamorata...



Sei fidanzata?

No è un amore platonico. Sono timida e gli ho dedicato la canzone di Adele "Turning Tables". E' un amore segreto e solo lui sa la verità. Comunque per adesso sono single e tranquilla.



Che approccio hai avuto con il tuo inedito "Non sono l'unica"?

A primo impatto mi sono emozionata tanto. Ho capito la grandezza del pezzo e mi sono sentita subito piccolissima. Ho imparato a gestire l'emotività e l'interpretazione della canzone. In fondo sono come un bruco...



Come scusa?

Sì, dopo "X Factor" posso dire che sono come un bruco che si è trasformato in farfalla.



L'Ep "Non sono l’unica" prende il nome dall’inedito con il quale Cixi si è esibita sul palco di "X Factor", scritto per lei da Bungaro e Chiodo, e contenente anche le cover di "Turning tables" di Adele, "You've got the love" di Florence + The Machine, "Sing it back" dei Moloko e "Right to be wrong" di Joss Stone.

