Raggirarono l'Antonelli: rinviati a giudizio

foto Olycom Correlati LAURA, BELLEZZA DEGLI ANNI 70

RAGGIRARONO L'ANTONELLI: A GIIUDIZIO 15:07 - Circonvenzione d'incapace, truffa e approvazione indebita: questi i reati per i quali la procura della Repubblica di Civitavecchia ha rinviato a giudizio l'ex badante dell'attrice Laura Antonelli e il figlio. Il processo davanti in tribunale si aprirà nel marzo 2013. - Circonvenzione d'incapace, truffa e approvazione indebita: questi i reati per i quali la procura della Repubblica di Civitavecchia ha rinviato a giudizio l'ex badante dell'attrice Laura Antonelli e il figlio. Il processo davanti in tribunale si aprirà nel marzo 2013.

La vicenda ebbe inizio nel 2007, quando la protagonista del celebre film "Malizia", oggi ultrasettantenne, assunse come badante Nadia Sartorio. Quest'ultima, secondo l'ipotesi accusatoria, con l'aiuto di suo figlio Germano, avrebbe circuito l'attrice, sofferente di problemi psichici, tanto da farle prelevare oltre 100mila euro dal conto corrente nel giro di 5 mesi, tra il maggio e l'ottobre 2007. I prelievi non erano mai inferiori ai 5mila euro.



Madre e figlio, sempre secondo l'accusa, indussero la Antonelli a cedere loro un immobile a Ladispoli. Ma l'attrice non ha mai incassato un centesimo. Subito dopo, stilarono un contratto con l'attrice per acquistare un altro immobile attiguo al precedente.



Nell'atto, risulta che la badante e il figlio avevano versato un acconto di 25mila euro alla proprietaria. Ma secondo quanto e' emerso dalle indagini, l'anticipo non sarebbe mai stato corrisposto alla Antonelli.