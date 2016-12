Jennifer Lawrence è la più desiderabile

foto Ap/Lapresse Correlati LA PIU' SEXY DEL MONDO

15:13 - Jennifer Lawrence è la donna più desiderabile del mondo. Sbaragliando la concorrenza agguerrita di Mila Kunis e Kate Upton, l'attrice 22enne - consegnata alla celebrità dal film "The Hunger Games" - ha raggiunto la vetta della classifica nel sondaggio pubblicato dal magazine maschile "AskMen.com". Secondo l'editore James Bassil la Lawrence piace perché "è più autentica di altri attori, è fresca. Non l'ho vista su tutte le pagine di gossip".

Nella top five delle più desiderabili del jet set, ci sono anche l'attrice Mila Kunis, la modella Kate Upton, la star della musica Rihanna e un'altra attrice in vista, Emma Stone. La vincitrice del titolo dell'anno scorso, Sofia Vergara, è invece scivolata al 12esimo posto. Tra le 40enni, la lista include la first lady Michelle Obama (48 anni), la commediante Sarah Silverman (42), e l'attrice Rachel Weisz (42).



Jennifer ha una relazione con l'attore inglese Nicholas Hoult, conosciuto sul set di "X-men: L'inizio", ma non vuole essere presenti sulle pagine dei giornali. "Anche se non vuoi che la tua relazione finisca sulla stampa, resta solo una volontà teorica - ha detto l'attrice - Più cerchi di tenere al segreto la tua storia, più i media cercano di scovarla. Forse c'è meno pressione se invece si ammette apertamente con chi ti stai frequentando. E' un esperimento, vedremo come va".