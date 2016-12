Rettore: "La mia musica? E' un antidepressivo"

L'album (in realtà un doppio perché contiene anche "", il precedente lavoro di Rettore pubblicato nel 2011) è un modo per guardare al passato in modo dinamico. Vengono lucidate canzoni che da trent'anni continuano a risuonare attraversando le generazioni dando loro arrangiamenti omogenei, tanto che più che un classico best of alla fine la raccolta assomiglia più a un concept.Unico inedito il pezzo "Natale sottovoce", cantato con il rapper Nottini Lemon, dedicato a quelle persone che, schiacciate dalla crisi economica, decidono di farla finita. "La canzone è nata dall'esigenza che sentivo di interpretare questo momento - spiega Donatella -. Io sono una pasionaria popolana, non la tipica artista che sta sotto una campana di vetro. Vivo le situazioni. Il Veneto è sempre stato un luogo ricco, pieno di piccole imprese ed è diventato un posto con un alto tasso di suicidi a causa della speranza persa da chi ha perduto tutto".Ti dirò di più. Mio padre era un piccolo imprenditore, anche lui ha avuto i suoi momenti di difficoltà. Però aveva mia madre, aveva me e non ha mai pensato di lasciarci sole con i suoi problemi. La soluzione non è quella. La disperazione toglie anche il senso della misura ma chiedere aiuto prima è meglio.Scrivendo questa canzone ero emotivamente presa, al punto che mi sono fermata più volta timorosa di risultare sdolcinata o stucchevole. Io mi sento un cantautore sociale, ho bisogno di far divertire, sollevare gli spiriti. Ed è per questo che la gente ai miei concerti si diverte, è un momento ricreativo. I miei cd dovrebbero venderli in farmacia come antidepressivi naturali.