Paolo Poli racconta Giovanni Pascoli a teatro

foto Ufficio stampa 11:39 - Paolo Poli da quasi 50 anni sfoglia la Letteratura tra otto e novecento per rivelare i risolti ironici e i sottintesi dissacranti che si nascondono anche nelle pagine più innocenti. I suoi toni maliziosi non hanno risparmiato Gozzano, Fogazzaro, Niccodemi, Savinio, Palazzeschi, Parise e da ultima Anna Maria Ortese. Ora tocca al poeta del Fanciullino, "Aquiloni", interamente dedicato a Pascoli sarà all'Elfo Puccini di Milano dal 18 dicembre. da quasi 50 anni sfoglia la Letteratura tra otto e novecento per rivelare i risolti ironici e i sottintesi dissacranti che si nascondono anche nelle pagine più innocenti. I suoi toni maliziosi non hanno risparmiato Gozzano, Fogazzaro, Niccodemi, Savinio, Palazzeschi, Parise e da ultima Anna Maria Ortese. Ora tocca al poeta del Fanciullino, "", interamente dedicato asarà all'Elfo Puccini di Milano dal 18 dicembre.

Mutando il titolo della celebre poesia "Aquilone" nel suo plurale, Paolo Poli ci suggerisce il mondo che vuole rievocare: "Aquiloni, allegoria del comporre poetico, giocattolo antico preindustriale che affettuosamente ci ricorda Giovanni Pascoli. Fino alla metà del Novecento la scuola italiana si nutrì della sua produzione. La critica letteraria a cominciare da Croce privilegiò le rime giovanili, fino a Contini che ne elogiò il plurilinguismo, a Pasolini che rilevò la dicotomia psicologica, per arrivare a Baldacci che ne curò la ricca antologia. Da Myricae e dai Poemetti lo spettacolo intende evocare la magia memoriale e la saldezza linguistica nelle figure contadine di un'Italia ancora gergale".



Cosi ci ci sarà interpretazione di "Oh Valentino vestito di nuovo", e poi, in ordine sparso, con "Alba", "A Nanna", "Orfani", "Il lauro" e "L'assiuolo". E non mancherà un fiorire di motivi della Bella Epoque per accompagnare gli spettatori nel ricordo del volgere del secolo. Le scene saranno sempre del grande Emanuele Luzzati, i costumi di Santuzza Calì, le musiche di Jacqueline Perrotin e le coreografie di Claudia Lawrence. Accanto a Poli quattro attori-mimi-ballerini pronti a tutti i trasformismi che la sua fantasia teatrale suggerisce.



INFORMAZIONI Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33, Milano - Durata: 120 minuti Martedì/sabato 20.30, domenica 16.00 - Riposo dal 23 al 26 dicembre e lunedì 7 gennaio Prezzi: Intero € 30.50 - Martedì biglietto unico € 20 - ridotto <25 anni - >60 anni € 1631 Dicembre: ore 20.30 - Intero € 50 - Ridotto ragazzi fino a 15 anni € 25