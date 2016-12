Spice Girls, che reunion a Londra!

foto Olycom Correlati FELICI SUL RED CARPET 11:01 - Dopo le Olimpiadi, riecco di nuovo insieme le Spice Girls a Londra alla prima di "Viva Forever", il musical basato sulla storia del gruppo tutto al femminile che ha spopolato negli anni Novanta. Baby Spice Emma Bunton, Ginger Spice Geri Halliwell, Scary Spice Melanie Brown e Sporty Spice Melanie Chisholm hanno posato insieme sul tappeto rosso del Piccadilly Theater. Mentre Posh Spice Victoria Beckham ha preferito farsi fotografare con la sua famiglia. - Dopo le Olimpiadi, riecco di nuovo insieme lea Londra alla prima di "", il musical basato sulla storia del gruppo tutto al femminile che ha spopolato negli anni Novanta.Emma Bunton,Geri Halliwell,Melanie Brown eMelanie Chisholm hanno posato insieme sul tappeto rosso del Piccadilly Theater. MentreVictoria Beckham ha preferito farsi fotografare con la sua famiglia.

Intanto MelC assicura che le Spice non sono mai state così amiche come ora. E se sono particolarmente legate in questo momento, la spiegazione sta nella maternità. Avere avuto dei figli le ha rese più rilassate, essere mamme le ha avvicinate: "Se non avessimo avuto la nostra esperienza professionale insieme - spiega MelC - ora non avremmo la vita che abbiamo".



Di sicuro sono riaffiorati vecchi ricordi e magari anche un po' di nostalgia del loro sodalizio artistico. Da lì ad avere la garanzia che torneranno sul palco insieme, però, la strada è lunga.