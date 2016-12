Fabri Fibra canta tra guerra e pace

foto Ufficio stampa 09:47 - A due anni e mezzo dal disco di platino "Controcultura", torna Fabri Fibra con "Pronti, partenza, via!", il nuovo singolo dal 12.12.12 in tutte le radio. Prodotto da Michele Canova Iorfida, il brano precede la pubblicazione di "Guerra e Pace", il nuovo album che contiene 20 inediti e sarà in vendita dal 5 febbraio. - A due anni e mezzo dal disco di platino "", tornacon "", il nuovo singolo dal 12.12.12 in tutte le radio. Prodotto da, il brano precede la pubblicazione di "", il nuovo album che contiene 20 inediti e sarà in vendita dal 5 febbraio.

"Pronti, partenza, via!" è l’amara fotografia di un Paese in piena confusione, che da anni ricasca in una finta partenza. Fibra canta “Votavi Lega? Sì. Prega. Ora chi voti? Boh, Reagan. Ora Belen. Prima Chi? Megan. Coda, timbro, firma, passa".