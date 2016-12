"Aperitivo in concerto" con Nicole Mitchelle

foto Ufficio stampa 10:48 - Per la rassegna "Aperitivo in Concerto", domenica 16 dicembre alle 11, al teatro Manzoni di Milano è la volta di un'importante prima mondiale. La celebre e pluripremiata flautista e compositrice Nicole Mitchell presenta il suo nuovo progetto, "Mother Earth", una suite che attinge alla tradizione africana, e che metterà in scena accompagnata dal Black Earth Ensemble. - Per la rassegna "Aperitivo in Concerto", domenica 16 dicembre alle 11, al teatro Manzoni di Milano è la volta di un'importante prima mondiale. La celebre e pluripremiata flautista e compositrice Nicole Mitchell presenta il suo nuovo progetto, "Mother Earth", una suite che attinge alla tradizione africana, e che metterà in scena accompagnata dal Black Earth Ensemble.

La Mitchell è, indiscutibilmente, una fra le più grandi virtuose di flauto sulla scena mondiale. Straordinaria compositrice, leader affermata, artista di originalissima creatività, nella sua musica ricupera la spiritualità africana inserendola nel contesto improvvisativo tipico della ricchissima scena di Chicago, da cui proviene.



Come scrive Enrico Bettinello: Responsabilità, identità, adesione della musica alla vita, femminilità, libertà, urgenza, sono tutti temi cari a Nicole Mitchell e che la flautista ci restituisce con emozionante immediatezza.



A Milano la grande artista presenta "Mother Earth", una prolungata suite che attinge ad una molteplicità di fonti popolari e arcaiche provenienti dalle più antiche tradizioni africane, alle radici della storia dell'umanità. Eccezionale la formazione che sarà presente sul palco e che, oltre al batterista Hamid Drake e all'eccellente trombettista Jason Palmer (per non menzionare la violoncellista Tomeka Reid e il vibrafonista Pasquale Mirra), vanta fra gli altri la contrabbassista Silvia Bolognesi e un interprete come Ballaké Sissoko, affascinante virtuoso di uno strumento africano come la kora, con il suo suono antico quanto incantatorio.



Eloquente è l'opinione del critico Peter Margasak sulla Mitchell: Un'avvincente improvvisatrice con grande spirito, carica di determinazione e formidabile talento destinata a diventare uno dei più grandi flautisti jazz viventi.



Teatro Manzoni

Via Manzoni, 42 Milano

tel. 02 7636901

www.aperitivoinconcerto.com

www.teatromanzoni.it