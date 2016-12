Addio a Ravi Shankar, re del sitar

foto Ap/Lapresse Correlati DALL'INDIA A WOODSTOCK 08:28 - Il musicista e compositore indiano Ravi Shankar è morto all'età di 92 anni negli Stati Uniti, dove era stato ricoverato per un'operazione chirurgica. Il famoso maestro di sitar, il tipico strumento a corde indiano, ha contribuito alla diffusione della musica classica indiana nel mondo. Negli anni 60 la sua musica ispirò molte composizioni dei Beatles e dei Rolling Stones. Era il padre della cantante Norah Jones. - Il musicista e compositore indiano Ravi Shankar è morto all'età di 92 anni negli Stati Uniti, dove era stato ricoverato per un'operazione chirurgica. Il famoso maestro di sitar, il tipico strumento a corde indiano, ha contribuito alla diffusione della musica classica indiana nel mondo. Negli anni 60 la sua musica ispirò molte composizioni dei Beatles e dei Rolling Stones. Era il padre della cantante Norah Jones.

Virtuoso del sitar, divenne famoso in tutto il mondo a partire dagli anni 60, quando la sua tecnica influenzò i musicisti rock alla ricerca di nuove sonorità.



Vincitore di tre Grammy Awards, aveva partecipato ai festival di Monterey (1967) e Woodstock (1969). Da ultimo soffriva di problemi respiratori e cardiaci e giovedì era stato sottoposto a un intervento di sostituzione di una valvola cardiaca.



L'artista, che George Harrison in un'intervista definì il "padrino della musica mondiale", abitava nel sud della California anche se manteneva anche la residenza in India.