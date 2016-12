Davide: "Ero terrorizzato da Simona Ventura"

foto Alessandra Banana Tisato Correlati IDOLO DELLE RAGAZZINE 11:14 - Con l'inedito "100000 parole d'amore" scritto da Max Pezzali, Davide Merlini si è classificato al terzo posto a "X Factor". In poco tempo è diventato l'idolo delle teenager, complici anche i bicipiti, ma il suo cuore è solo per la sua Isabella. "All'inizio avevo paura della Ventura, mi metteva in soggezione", confessa a Tgcom24 il cantante. Offeso per i soprannomi come 'er caldaia' o 'boiler'? "E perché mai quello è il mio lavoro!". - Con l'inedito "" scritto dasi è classificato al terzo posto a "". In poco tempo è diventato l'idolo delle teenager, complici anche i bicipiti, ma il suo cuore è solo per la sua Isabella. "All'inizio avevo paura della, mi metteva in soggezione", confessail cantante. Offeso per i soprannomi come 'er caldaia' o 'boiler'? "E perché mai quello è il mio lavoro!".

Insomma non ti fidavi di Simona Ventura?

All'inizio non avevo confidenza con lei e non riuscivo a parlarle, mi emozionavo ma avevo anche timore di non far bene e di deluderla. Poi mi ha tranquillizzato e ora ci scherziamo sopra, abbiamo un rapporto bello.



Ricordi un momento difficile che hai avuto in queste settimane?

Prima di cantare la canzone di Conor Maynard "Can't Say No" ho avuto un problema agli addominali. Ho avuto una contrazione, causata dal fatto che avevo cantato tanto in quel giorno di prove.



La stessa esibizione in cui hai mostrato i muscoli. Che rapporto hai con il tuo corpo?

Assolutamente libero e disinibito. Non sono affatto timido e ho un ottimo rapporto con il mio corpo.



Con chi hai legato nel programma?

Con Chiara perché con lei potevo parlare in veneto, ma abbiamo anche scherzato tanto ed è nata una amicizia sincera e vera. E' pura. Non è falsa e non ti dice le cose alle spalle.



Ti riferisci ad Alessandro con cui hai avuto una lite nel loft?

Non so, non ricordo e se non lo ricordo non era nulla di grave.



Chi tra gli ospiti internazionali ti ha colpito particolarmente?

Kylie Minogue. E' alla mano ed è disponibile nonostante sia una superstar con 25 anni di carriera alle spalle.



Insomma la tua fidanzata Isabella può stare tranquilla?

(Ride, ndr) Direi proprio di sì. Siamo molto innamorati e tutto è sbocciato lo scorso Capodanno. La nostra è una storia molto romantica.



Dopo l'Ep inciderai un album, chi vorresti scrivesse per te?

Tiziano Ferro.



"100000 parole d’amore" è il titolo dell'Ep di Davide che contiene anche quattro cover scelte tra i cavalli di battaglia che il cantante ha interpretato: "A chi mi dice" (Blue), "Vieni da me" (Le Vibrazioni), "E’ l’amore che conta" (Giorgia) e "In un giorno qualunque" (Marco Mengoni).

Andrea Conti