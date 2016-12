Biagio chiama sul palco Alessandra Amoroso

foto LaPresse Correlati CICLONE ROCK SUL PALCO 09:22 - Si avvia al termine il tour "Insieme finire" di Biagio Antonacci. Grande attesa per la tappa finale del 19 dicembre al MediolanumForum di Assago (Milano). Oltre due ore di show-evento, nel quale il cantautore ospiterà sul palco ospiti speciali: Alessandra Amoroso, Club Dogo e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro per offrire insieme con i loro inediti e inediti duetti live. - Si avvia al termine il tour "" di. Grande attesa per la tappa finale del 19 dicembre al MediolanumForum di Assago (Milano). Oltre due ore di show-evento, nel quale il cantautore ospiterà sul palco ospiti speciali:per offrire insieme con i loro inediti e inediti duetti live.

Il concerto - che inizierà alle 21 - sarà caratterizzata dai successi del cantautore, da quelli degli esordi a quelli piú recenti tratti dell'ultimo cd “Sapessi dire no”. L'album è stato per mesi in Top Ten, occupando per ben 12 settimane il primo posto assoluto. Di “Sapessi dire no” è recentemente uscita una Special Edition che contiene anche 4 tracce esclusive: l’inedito “One day (Tutto prende un senso)”, brano scritto e interpretato insieme da Biagio Antonacci con Pino Daniele, un altro inedito, “Ci vuole tempo”, una nuova versione di “Dormi nel cuore (Sleep on my heart)”, interpretata da Biagio in duetto con Rebecca Ferguson e “I soli", brano di Giorgio Gaber.