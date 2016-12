Lindsay Lohan non ha i soldi per l'affitto

foto Ap/Lapresse Correlati ARRESTATA PER RISSA 09:12 - Non fa più tanti film come una volta e ormai finisce solo nei giornali gossip o di cronaca per percosse. Lindsay Lohan non ha entrate fisse e sarebbe al verde. Secondo alcuni amici, l'attrice non riesce più a pagare l'affitto del suo sontuoso appartamento a Beverly Hills. Quattro stanze, cinque bagni, idromassaggio e piscina al prezzo di ottomila dollari al mese. - Non fa più tanti film come una volta e ormai finisce solo nei giornali gossip o di cronaca per percosse.non ha entrate fisse e sarebbe al verde. Secondo alcuni amici, l'attrice non riesce più a pagare l'affitto del suo sontuoso appartamento a Beverly Hills. Quattro stanze, cinque bagni, idromassaggio e piscina al prezzo di ottomila dollari al mese.

Al momento la Lohan ha le mani legate e non può disdire il contratto di affitto che scade a febbraio dell'anno prossimo, altrimenti sarà costretta a pagare una cospicua penale. Poco più di una settimana fa, il fisco americano le ha congelato i conti correnti per il mancato pagamento di oltre 200mila dollari in tasse.



Oltre ai problemi con il fisco, la Lohan stacca di continuo assegni agli avvocati a causa dei suoi numerosi guai giudiziari. Ora rischia che il giudice le revochi la libertà condizionata dopo l'ultima lite con una ragazza in un club. Ancora oscuri i motivi della lite.