Geri Halliwell: "Voglio innamorarmi ancora"

Desiderata ma con un senso di solitudine interiore. A 40 anni Geri Halliwell sogna ancora di innamorarsi, sposarsi e avere un "lieto fine da favola", nonostante abbia alle spalle un passato di relazioni fallite. La cantante ha una figlia di nome Bluebell nata da una breve storia con lo sceneggiatore Sacha Gervasi, ed ha avuto relazioni con la popstar Robbie Williams e il comico Russell Brand.

"Sono molto aperta alle relazioni e al matrimonio. Mi piacerebbe che ci fosse un finale da favola per me" ha detto al quotidiano britannico Daily Mirror. "Dovrete chiedermelo di nuovo quando avrò 90 anni - ha aggiunto - e vi farò sapere la risposta".



Il suo rapporto, durato tre anni con Henry Beckwith si è concluso nel 2011, ma la ex Ginger Spice rimane ottimista sulla possibilità di sistemarsi in futuro.