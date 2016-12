A Cuba per Zucchero, muore investita

foto Dal Web 07:33 - Una donna vicentina di 31 anni, Chiara Sartore, è morta a Cuba investita da un'auto. Aveva vinto un pacchetto viaggio più concerto del suo "idolo" Zucchero, ma all'evento live, in programma a L'Avana, non ha mai assistito. Per diverse ore sul sito di Zucchero è comparsa solo la scritta in bianco "Ciao Chiara" su sfondo nero. Il cantante le ha poi dedicato uno struggente messaggio. - Una donna vicentina di 31 anni, Chiara Sartore, è morta a Cuba investita da un'auto. Aveva vinto un pacchetto viaggio più concerto del suo "idolo" Zucchero, ma all'evento live, in programma a L'Avana, non ha mai assistito. Per diverse ore sul sito di Zucchero è comparsa solo la scritta in bianco "Ciao Chiara" su sfondo nero. Il cantante le ha poi dedicato uno struggente messaggio.

"Apprendo la tragica notizia adesso - si può ora leggere nel sito ufficiale dell'artista - e sono sconvolto di come un sogno possa trasformarsi irrimediabilmente da gioia in un gran dolore. Il destino è stato crudele con Chiara e i suoi cari che abbraccio umilmente col cuore. Ciao Chiara un bacio infinito, ciao tesoro".



Davvero un destino crudele quello di Chiara Sartore, che era volata a Cuba in compagnia del fidanzato grazie al premio vinto con Radio Italia.



"Chiara aveva 31 anni e la vita davanti - si legge nel sito di Radio Italia - Era a Cuba perché‚ Radio Italia le aveva regalato la possibilità di partecipare al concerto di Zucchero e vivere un sogno. Oggi non c'è più perché un destino crudele e una maledetta macchina che andava troppo veloce se la sono portata via".