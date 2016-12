Platinette: "Il colpevole? Lo decide il pubblico"

foto Ufficio stampa Correlati LE PERLE MUSICALI DI PLATI 11:28 - Una donna è accusata dell'omicidio di un facoltoso magnate dell'industria svedese. Al termine del processo la giuria popolare sarà chiamata a esprimersi sulla sua colpevolezza o innocenza. Giustizia e morale sono al centro de "La notte del 16 gennaio", piece scritta da Ayn Rand e interpretata da Erica Blanc e Mauro Coruzzi (in arte Platinette). "E' un legal thriller dove il pubblico viene chiamato a decidere in prima persona" spiega Coruzzi a Tgcom24. - Una donna è accusata dell'omicidio di un facoltoso magnate dell'industria svedese. Al termine del processo la giuria popolare sarà chiamata a esprimersi sulla sua colpevolezza o innocenza. Giustizia e morale sono al centro de "La notte del 16 gennaio", piece scritta da Ayn Rand e interpretata da Erica Blanc e Mauro Coruzzi (in arte Platinette). "E' un legal thriller dove il pubblico viene chiamato a decidere in prima persona" spiega Coruzzi a Tgcom24.

La particolarità dello spettacolo, in scena al teatro San Babila di Milano fino al 30 dicembre, infatti, è che ogni sera dodici spettatori vengono scelti per comporre la giuria e saranno loro a decidere se Karen Andre, la protagonista interpretata da Erica Blanc, sia colpevole o innocente.



Il testo di Ayn Rand, scrittrice, filosofa e sceneggiatrice statunitense di origine russa, nota in Italia soprattutto per i romanzi "La fonte meravigliosa" e "La rivolta di Atlante", risale al 1933 ed è stato da lei più volte rimaneggiato fino alla sua morte, nel 1982. Noi presentiamo la stesura finale, per l'autrice la sola rappresentabile. Mai messo in scena in Italia (ha riscosso negli anni molteplici consensi di pubblico e critica in tutta Europa), quanto mai attuale per le sue analogie con la crisi economico-finanziaria mondiale odierna (nei primi anni Trenta si respirava l’atmosfera della più grande crisi economica del Novecento, proveniente, proprio come questa volta, dagli Stati Uniti d’America), il testo ci racconta gli eventi in maniera scanzonata e ironica, con la convinzione che si possa uscire dalla crisi solo grazie al "pensiero positivo".



"Iniziamo col dire che non è un veglione in ritardo di quindici giorni - attacca con una battuta Coruzzi -. Viene definito un legal thriller, per via che, tra il pubblico presente in sala, vengono scelte dodici persone che diventano una giuria popolare che decideranno la sorte dell'imputata. Per capire se è colpevole o meno ci serviremo di questo democratico strumento della giustizia che in America, come ben sappiamo, è la pratica per la quale i tribunali non emettono sentenza".



Il processo è la scusa per mettere in piedi una storia complessa.

C'è una vicenda, un plot tra soldi, sentimenti, omicidi e potere che ha molto a che fare con i discorsi che si fanno adesso in Italia circa la giustizia. Pensiamo ai telespettatori che si ritrovano spesso quali giudici popolari di vicende come Avetrana, Yara o altro. Siamo tutti giudici popolari. Solo che in questo caso la vicenda è stata scritta da una grande teorica del capitalismo, Ayn Rand, che in America era molto all'avanguardia.



C'è un cast molto nutrito, con tanto di danzatori. Ci sono momenti da musical?

C'è una parte musicale che sottolinea le varie uscite dei testimoni del processo. Io sono un giudice, molto annoiato del suo ruolo. Sera per sera, e questo è un aspetto che mi incuriosisce e un po' mi spaventa, ci saranno magistrati, invitati dal teatro a "controllare" che tutto si svolga all'insegna della legalità. E' un viaggio un po' paradossale, a metà strada tra realtà e finzione. Ma il fatto che ci sia dei magistrati in sala e una giuria popolare rende tutto un po' curioso.

Massimo Longoni